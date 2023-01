Genshin Impact: un cosplay di Nilou perfettamente aggraziata

I fan italiani si stanno godendo la traduzione di Genshin Impact nella nostra lingua grazie a uno degli aggiornamenti recenti. Un momento tanto atteso da tutti i videogiocatori della penisola italica che nel corso degli ultimi anni hanno davvero adorato il corso intrapreso da MiHoYo, che con questa mossa attira anche altri videogiocatori.

Chi ha appena iniziato deve ancora scoprire le meraviglie di Teyvat, questo continente che è ancora ben lontano dall'essere completo. Probabilmente, all'inizio un nuovo giocatore di Genshin Impact sarà attirato da quelle terre che hanno abitato i giocatori finora. I veterani, invece, che hanno già avuto modo di esplorare e fare quest da cima a fondo, non si concentrano più principalmente su Mondstadt, Inazuma e Liyue, ma la loro attenzione cade su Sumeru, l'ultima regione inserita da MiHoYo in Genshin Impact.

Inutile dire che i produttori stanno puntando molto su questa terra desertica e lussureggiante al tempo stesso, ampliandone la lore e inserendo tanti personaggi inediti o di cui si era già parlato in passato. In attesa di vedere cosa sarà riservato in futuro, tra sfide con nemici e nuovi personaggi giocabili, ecco un cosplay di Nilou molto aggraziato. La ragazza proviene proprio da questo angolo di mondo e Tiffenny, cosplayer del Myanmar, l'ha saputa interpretare molto bene.

I capelli rossi coperti dal velo e i vestiti la rendono molto elegante, ma anche le movenze da danzatrice aiutano a farla calare molto nel personaggio. Un'interpretazione che è piaciuta a molti, e voi cosa ne pensate? Di tutt'altro tipo è invece questo cosplay di Raiden Shogun in nero.