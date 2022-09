Genshin Impact: un cosplay di Nilou, il prossimo personaggio della serie da Sumeru

Per tanto tempo i videogiocatori hanno potuto esplorare le terre di Mondstadt, Liyue e Inazuma. Il continente di Teyvat che Studio MiHoYo ha preparato per Genshin Impact si è rivolto principalmente a queste regioni per gli scorsi due anni. Ma ormai è tempo di ampliare i propri orizzonti e scoprire nuove aree del mondo.

Così è nata la necessità di introdurre nuovi spazi, diversi dai precedenti. In Genshin Impact 3.0 è stata introdotta Sumeru, una nuova regione pullulante di vita, di culture e ovviamente di personaggi da conoscere e in futuro sbloccare. Studio MiHoYo si occuperà molto di ampliare la regione nei prossimi update, preparando già il terreno per l'ingresso di nuovi personaggi sbloccabili, come la giovane Nilou, la danzatrice della danza del loto.

Minuta di fisico, con capelli rossi e lunghi e un abbigliamento che ricorda quello di una danzatrice orientale, ricca di veli e drappi, che ora hanno già preso vita. Sì, perché anche se non è stata ancora inserita in Genshin Impact, in rete già ci sono tanti cosplay di Nilou come quello realizzato dalla cosplayer Min Mmu. In questa foto, disponibile in basso, ha già mostrato che è fattibile ricreare il personaggio.

È tutto pronto per Genshin Impact 3.1, che introdurrà per l'appunto novità nel videogioco.