Genshin Impact: un cosplay di Nilou, la stella del teatro di Zubayr

Mentre la software house cinese MiHoYo festeggia il lancio dell’update 3.1 in Genshin Impact, la community si prepara ad accogliere i nuovi protagonisti che verranno introdotti con l’aggiornamento. Tra questi, oltre il già disponibile Cyno, arriverà Nilou, la danzatrice del teatro di Zubayr.

Prestissimo sarà possibile esplorare la regione Sumeru di Genshin Impact con Nilou, combattente a Cinque Stelle che possiede la Hydro Vision. Questa nuova protagonista è una danzatrice del Teatro Zubayr il cui comportamento aggraziato ricorda quello di un fiore di loto. Le sue performance conducono il pubblico in un mondo fiabesco, quasi in uno stato di trance. Lontano dalle luci e dalla musica di Zubayr, Nilou è però una ragazza dolce, allegra e solare.

A portare un cosplay di Nilou da Genshin Impact è l’artista ViKU, che attraverso il suo Instagram ha condiviso alcuni scatti che immortalano la sua interpretazione. La cosplayer @viku_li riprende le sembianze della star di Zubayr, dalla pelle chiara e i lunghi capelli rossi, nonché il suo abbigliamento.

L’outfit di Nilou consiste in un completo da danzatrice del ventre di colore azzurro, abbinato a numerosi gioielli dorati. Sul capo indossa un velo trasparente su cui è applicato un accessorio che ricorda un paio di corna. La Hydro Vision, non visibile in questi scatti, è applicata sul retro della gonna.