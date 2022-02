Genshin Impact: un cosplay di Ningguang dove colpisce il fascino della Geo Queen

Liyue è uno dei territori di Genshin Impact. Il mondo creato da studio MiHoYo ha preso molto dalla tradizione fantasy, ma lo studio non si è lasciato di certo sfuggire la possibilità di inserire luoghi, culture e tradizioni che rimandano chiaramente ai popoli dell'Asia orientale, in particolare quello della patria cinese.

La nazione di Teyvat, una delle sette preparate per il videogioco, è una grande città-stato che giace proprio nelle aree orientali del continente di Genshin Impact, rispecchiando quindi la posizione del paese del dragone. Tra montagne, foreste e fiumi giace questa città portuale unica, immediatamente riconoscibile alla vista, e dove viene adorato il Geo Archon, Morax. E proprio nella patria degli adoratori di Geo c'è un personaggio della stessa categoria che può essere anche reso giocabile in Genshin Impact, e fare quindi parte del gruppo di viaggiatori.

Ningguang è una dama molto in vista a Liyue e un personaggio di Genshin Impact abbastanza utilizzato. Il suo nome significa "luce condensata" e non a caso gli abiti e la palette di colori riflettono questa caratteristica. A tutto questo si aggiunge un tocco cremisi in questo cosplay di Ningguang realizzato da Natalia che, oltre al ciuffo e al ventaglio, inserisce un drappo rosso alle spalle. Vestito, acconciatura e accessori sembrano tutti fare centro e riprodurre il personaggio perfettamente.

Si aggiungono anche altri personaggi, con Kamisato Ayato pronto al debutto, mentre l'update 2.5 di Genshin Impact presenta importanti novità.