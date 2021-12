Genshin Impact: un cosplay di Ningguang con tutto il suo fascino

Il mondo di Genshin Impact non è lo stesso del mondo reale. Teyvat, il continente in cui viene catapultato il giocatore dopo un viaggio dimensionale, non ha riferimenti riconoscibili e per questo è sui generis. Non mancano però luoghi, panorami e culture che riflettono quelle presenti nel mondo reale.

Prendendo ispirazione dall'immaginario collettivo, non mancano infatti cavalieri e magie, streghe e altri lavori sia odierni che storici, in un mischione fantasy che fa utilizzo anche delle culture e credenze orientali. C'è qualche luogo infatti basato palesemente sulla Cina e molti personaggi, per abito e nome, sono inevitabilmente basati sulle tradizioni del paese del dragone, patria dello studio MiHoYo.

Molti personaggi di Genshin Impact sono di questa radice, come Beidou e Hu Tao, ma tra le più affascinanti di questo gruppetto orientale c'è Ningguang, la dama del Liyue Qixing. Affascinante e sempre ammantata di colori come il bianco e l'oro, ha sempre colpito soprattutto grazie ai cosplay. Imperatrix Umbrosa, che su Instagram si fa chiamare anche Nyx Mons, ha proposto proprio questo personaggio.

Riprendendo gli stessi abiti visti in Genshin Impact, ecco il cosplay affascinante di Ningguang. E sempre rimanendo in questo ambiente, ecco un cosplay di Hu Tao a tinte cremisi e il cosplay di una Beidou italiana.