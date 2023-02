Genshin Impact: un cosplay di Ningguang dal fascino dorato

Ormai conosciuto da tutti, Genshin Impact è un gioco di ruolo d'azione free-to-play sviluppato da miHoYo. Il gioco è ambientato in un mondo fantastico chiamato Teyvat, suddiviso in sette regioni distinte. Uno di questi territori è Liyue, ispirato alla Cina antica e noto per la sua architettura orientale e la sua cultura commerciale.

Nel territorio di Liyue, uno dei personaggi più interessanti è Ningguang. Questa donna di grande bellezza è la regina del mercato di Liyue e una delle sette personalità che governano l'area. Ningguang è una figura potente e influente, nonché una leader capace di prendere decisioni difficili per il bene della sua città. Nonostante la sua posizione di potere, Ningguang è una figura complessa: gentile e premurosa, non si tira indietro quando c'è da fare ciò che è giusto. È inoltre, oramai da tempo, uno dei personaggi sbloccabili di Genshin Impact.

Il personaggio di Ningguang è diventato popolare tra i fan di Genshin Impact, e molti hanno deciso di omaggiarla attraverso i cosplay. Uno dei cosplay meglio realizzati di Ningguang è stato realizzato dalla cosplayer giapponese Nana_cos07. Il suo costume è dettagliato e accurato, riproducendo perfettamente i vestiti tradizionali cinesi di Ningguang e i suoi dettagliati ornamenti in giada. Il cosplay di Nana_cos07 ha ricevuto molta attenzione sui social media e dimostra l'amore dei fan per questo personaggio affascinante e complesso.

In basso è disponibile la foto con questo cosplay di Ningguang da Genshin Impact con un'aura dorata sprigionata dalle mani che rafforza il tono di questa immagine dove il fascino della donna conquista tutti.