Genshin Impact: un cosplay di Ningguang favoloso di Kanalyss

È passato poco tempo dall'aggiornamento 2.3 di Genshin Impact, ora live. Il videogioco si rinnova ancora per intrattenere ulteriormente gli appassionati con altri contenuti inediti. Parte di questi contenuti sono inevitabilmente personaggi da sbloccare e giocare, gli ennesimi nel processo di rinnovamento che dura da oltre un anno.

Con i nuovi inserimenti, Genshin Impact ha raggiunto 42 personaggi giocabili, mentre molti altri sono stati annunciati e quindi in arrivo, senza contare quelli in programmazione e non ancora svelati pubblicamente. C'è quindi l'imbarazzo della scelta, con tanti team da formare e da provare, sfruttando le varie combinazioni e abilità. Tra i personaggi giocabili c'è Ningguang, la dama della camera di giada, di palese ispirazione cinese e che infatti mantiene lo stesso nome in tutte le lingue - ad eccezione del giapponese dove viene chiamata Gyoukou.

La cosplayer Kanalyss si è calata nei panni della Tianquan Geo che i giocatori hanno utilizzato in più di un'occasione. Ecco quindi un cosplay di Ningguang con i suoi abiti dorati e i capelli chiari, con Kanalyss che ha lavorato in maniera dettagliata riproducendo fedelmente il personaggio di Genshin Impact. Ecco intanto quali saranno i prossimi personaggi in arrivo in Genshin Impact, con la patch 2.4, in attesa che si completi il ciclo della 2.3 con Arataki Itto e Gorou.