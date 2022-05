Genshin Impact: un cosplay di Ningguang persa nei suoi pensieri

Ogni personaggio di Genshin Impact risponde a caratteristiche particolari, rilevate dai tropos di anime e manga ma non solo. C'è chi ha caratteristiche più loli, prerogativa di tanti personaggi femminili che vengono amati dai videogiocatori, e chi invece è più sul fronte "onee-san", alias sorellona maggiore.

Vari personaggi femminili rispondono a quest'ultima categoria e hanno quindi trovato una loro nicchia di ammiratori. I videogiocatori di Genshin Impact possono infatti fare uso di Ningguang, la Tianquan del Liyue Qixing. Padrona della Camera di Giada che fluttua nei cieli della città stato di matrice cinese, Ningguang ha proprio l'aspetto della sorella maggiore, ma anche quel modo di fare. Che sia col suo abito normale o con la sua skin apparsa di recente in Genshin Impact, Ningguang riesce a far innamorare chi la utilizza.

Il personaggio Geo non è ammaliante soltanto durante le sessioni di gioco di Genshin Impact. Ormai la sua popolarità va ben oltre e quindi esistono tanti cosplay di Ningguang, tra cui quello di Doll with a Gun che ha deciso di ritrarla in varie pose più pensierose, allontanandola quindi dalle tante battaglie.

Godetevi queste foto disponibili in basso in attesa che arrivi l'update 2.7 di Genshin Impact in ritardo rispetto ai programmi iniziali di Studio MiHoYo.