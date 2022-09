Genshin Impact: un cosplay di Ningguang, la sovrana del commercio di Liyue

L’ultimo trailer di Genshin Impact ci racconta la storia di Cyno, nuovo combattente che verrà introdotto con l’imminente rilascio dell’update 3.1, ma al momento la community è concentrata su un vecchio personaggio del cast del gatcha free to play sviluppato da MiHoYo.

Le novità di Genshin Impact 3.1 includeranno tre nuovi personaggi, ma prima di fare la loro conoscenza il fandom ha omaggiato un protagonista presente sin dal lancio datato 2020. Parliamo di Ningguang, la Tianquan di Liyue che ha un ruolo di rilievo in tutte le vicende che si svolgono in quella determinata regione del mondo di gioco.

Ninnguang è la leader dei Qixing, un’organizzazione formata dai più importanti commercianti dello stato e viene descritta come una donna di successo, elegante e dal sorriso misterioso, che ha costruito la sua fortuna attraverso una saggia gestione degli affari e una fitta rete di contatti e informatori.

Il cosplay di Ningguang da Genshin Impact che trovate in calce all’articolo è stato condiviso dall’artista Natalia Kat. Sul suo Instagram, troviamo uno scatto magistrale in cui interpreta la commerciante, accompagnato dallo slogan del personaggio che possiede la Geo Vision: “Io sono Ningguang, Tianquan di Qixing. Vuoi commerciare? Tu sarai il mio personalissimo bodyguard, e io ti mosterò come vivere a Liyue”.