Genshin Impact: un cosplay di Ningguang splendida creata da Ksana

Studio MiHoYo è una software house cinese che in passato ha fatto diversi lavori che hanno trovato un buon riscontro specie in madrepatria. Sempre dalla Cina però è emerso il loro progetto più famoso, attualmente ancora in corso: Genshin Impact, ispirato parzialmente a dei pilastri del settore almeno sotto certi punti di vista.

In questo mondo fantasy con il continente di Teyvat al centro di tutti gli eventi, il giocatore verrà catapultato da un altro universo e dovrà poi far fronte a tanti nemici e quest, facendosi affiancare da altri personaggio sbloccabili. Proprio loro sono il nucleo di Genshin Impact, questo gruppo di individui che può essere scelto a piacimento e ottenuto con una meccanica gacha al momento ha visto l'inserimento di Kamisato Ayato, mentre nel prossimo futuro vedrà l'arrivo di Yelan.

La cosplayer Ksana Stankevich ha invece deciso di concentrarsi su un'altra figura, l'elegante e affascinante Ningguang visibile in questo cosplay. La donna ispirata alle tradizioni e alla cultura asiatica è visibile in varie foto che riescono a tirare fuori tutta la sua bellezza e a sfruttare diverse ambientazioni e pose che fanno immergere molto nello scenario. La dama lucente di Liyue ancora una volta lascia il segno.