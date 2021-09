Genshin Impact: cosplay di Raiden dal Giappone, ecco il costume di Yami

Come sapranno gli assidui giocatori dell'MMO di MiHoYo, Raiden è uno dei nuovi personaggi di Genshin Impact ed ha fatto il suo debutto a inizio settembre con l'aggiornamento 2.1... potevano mancare dunque i primi cosplay di questa eroina?

Uno dei più apprezzati in questi ultimi giorni è quello della giapponese Yami che ha lavorato duramente per realizzare in pochi giorni un costume identico a quello di Raiden Shogun, come potete vedere nelle immagini diffuse sui canali social della ragazza.

Un lavoro acclamato dal pubblico che ha premiato Yami con centinaia di migliaia di like alle sue foto e che testimonia come non sia necessario mettersi a nudo per realizzare un cosplay di alta qualità in grado di conquistare la community. Molto accurato è non solo l'abbigliamento ma anche il trucco di Yami e la parrucca viola con i capelli modellati esattamente su taglio di Raiden.

Restando in tema Genshin Impact anche quello di Mona Megistus è un cosplay di grande successo, portato in scena dalla modella e cosplayer russa Shirogane-sama, il cosplay di Mona ha totalizzato centinaia di migliaia di mi piace in pochi giorni, a ulteriore testimonianza di quanto Genshin Impact sia entrato nell'immaginario collettivo del grande pubblico in meno di un anno dal lancio sul mercato.