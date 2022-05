Genshin Impact: un cosplay di Raiden Shogun che vi elettrizzerà

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti da Genshin Impact. Gli ultimi mesi sono stati un po' problematici per Studio MiHoYo, che ha dovuto rinviare qualche update e quindi alcuni contenuti. Alla fine però è stato distribuito l'aggiornamento 2.7, con questi nuovi contenuti che permettono di giocare Yelan, una misteriosa guerriera fantasma.

Questa è soltanto una delle ultime combattenti femminili inserite in Genshin Impact, con i produttori cinesi che sanno che questo genere di personaggio attira tanto pubblico. Mentre Yelan si prepara a fare il suo debutto nei team dei vari videogiocatori, ci sono tanti altri personaggi al femminile che è già possibile sfruttare nel videogioco con meccaniche gatcha.

In molti avranno potuto mettere le mani su Raiden Shogun, inserita ormai da diversi mesi - il primo settembre è la data di inserimento in cui è stata resa disponibile nel gioco ufficialmente. La divina Baal si è impossessata di questo corpo natio di Inazuma e dotata di un grande potere elettrico. Jaywanmei la realizza perfettamente come si può osservare in questo cosplay di Raiden Shogun con tanto di scosse elettrizzanti tutte intorno. Vestito viola, spada sfoderata e fulmini poi fanno il resto.

Passando a un altro elemento, ecco un cosplay di Ganyu glaciale.