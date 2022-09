Genshin Impact: un cosplay di Raiden Shogun floreale dell'italiana Mochi Chuu

Sumeru, la nuova regione di Genshin Impact, è ricca di paesaggi naturali, scorci bellissimi di cui godere. Con i nuovi aggiornamenti, studio MiHoYo ha dato la possibilità ai videogiocatori del suo titolo di punta di osservare panorami completamente diversi rispetto a quelli di Mondstadt, Inazuma e Liyue, rinnovando la propria geografia.

Così, tutti i giocatori potranno portare i propri gruppi in questa terra, scoprendone i segreti, affrontandone le sfide e risolvendone le quest. Quindi in Genshin Impact tutti i personaggi sbloccati come Lisa Minci, Raiden Shogun, Barbara e Jean e tanti altri metteranno piede in questa terra ricca di flora. È un po' ciò che ha fatto Caterina Rocchi, in arte Mochi Chuu, una delle cosplayer nostrane più brave e famose.

Ha infatti presentato al suo pubblico un cosplay di Raiden Shogun, con la sua solita veste in stile giapponese, capelli viola e accessori. Ciò che cambia rispetto al solito però è l'ambientazione: negli scatti proposti, realizzati a Novegro, sembra davvero di essere a Sumeru. Secondo voi l'ambientazione scelta dà un plus a questo cosplay a tema Genshin Impact?

Rimanendo sul progetto di Studio MiHoYo, ecco anche un cosplay di una Rosaria molto devota.