Genshin Impact: un cosplay di Raiden Shogun immersa in un campo fiorito

Il lancio dell’update 3.1 di Genshin Impact è vicinissimo e in sua attesa la community è in fermento. L’aggiornamento introdurrà numerosi nuovi protagonisti, ma per il momento sono ancora quelli cari al fandom a regnare nel ramo dei cosplay.

In vista dell’imminente update, il 2 ottobre è in programma il Genshin Impact Concert 2022, grande evento organizzato dalla software house MiHoYo che permetterà di ottenere una cospicua cifra di Primogems gratis. Prima di tutto ciò, è tempo di riscoprire il personaggio di Raiden Shogun.

Archon di tipo Electro, Raiden Shogun è anche conosciuta come Dea dell’eternità ed è la sovrana della regione di Inazuma. Baal crede fermamente nel concetto di eternità: tutto deve essere mantenuto nello stesso stato, indipendentemente da ciò che accade. Ella esiste in due forme, Ei, la sua forma reale, e lo Shogun, un burattino che regna su Inazuma.

In questo cosplay di Raiden Shogun da Genshin Impact vediamo la dea, con lunghi capelli intrecciati pendenti sul dorsale, indossare il suo solito kimono chiaro, con tonalità viola e cremisi, arricchito da numerosi accessori. Con impugno la sua lunga, affilata lancia, Raiden Shogun è immersa in un campo fiorito. A condividere questa bellissima interpretazione del personaggio è la cosplayer Instagram Yashafluff.