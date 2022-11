Genshin Impact: un cosplay di Raiden Shogun lampeggiante

Anche l'universo di Genshin Impact ha le proprie divinità. I Sette, coloro che osservano Teyvat abitandone le sette regioni, sono questi esseri ancora molto misteriosi ma che incidono molto sulla storia di questo mondo creato da studio MiHoYo. Nell'universo di Celestia, questi sette hanno vinto una guerra, diventando poi i dominatori della Terra.

Questi Sette che adesso sono presenti in Genshin Impact non sono però gli stessi delle origini. I vincitori della guerra degli archon per la maggior parte sono scomparsi, lasciando i loro eredi a dominare nel corso dei secoli. E per ora soltanto una di questi dei si è palesata nel mondo di Teyvat, diventando addirittura un personaggio giocabile. È il caso infatti dell'archon Baal, detta anche Beelzebub, che ha deciso di incarnarsi in una donna.

Da questa unione è nata così Raiden Shogun, uno dei personaggi più apprezzati di Genshin Impact grazie anche a un fiorente fenomeno di cosplaying. E proprio su di lei si basa Queen Adrya in questa foto disponibile sul suo account Instagram. In questo cosplay di Raiden Shogun sempre elettrizzante, l'archon incarnato estrae la sua spada dal petto con i fulmini che saettano nella foto.

C'è anche un anime di Genshin Impact in produzione, mentre il videogioco di MiHoYo si avvia ad includere Layla.