Genshin Impact: un cosplay di Raiden Shogun lilla ed etereo

Genshin Impact è un gioco di ruolo d'azione gratuito sviluppato e pubblicato da miHoYo. Il gioco è ambientato in un mondo fantasy chiamato Teyvat e segue le avventure di un viaggiatore che cerca di ritrovare il proprio fratello o la propria sorella, a seconda della scelta fatta all'inizio.

Il gioco offre un vasto mondo aperto esplorabile e una serie di personaggi giocabili, ciascuno con abilità e storie uniche. Inazuma non è la regione più recente di Genshin Impact, con quel ruolo che ormai spetta ai deserti di Sumeru ancora in fase di consolidamento, ma è di certo una regione molto amata e frequentata. Inazuma è un arcipelago composto da sei isole, governato dalla Raiden Shogun e dalla sua casta di samurai. La regione è nota per la sua architettura giapponese, i suoi panorami mozzafiato e i suoi dungeon di difficoltà elevata. Inazuma ha anche introdotto nuovi personaggi giocabili, tra cui Raiden Shogun.

Raiden Shogun, noto anche come Baal, è il governatore di Inazuma e uno dei personaggi più amati di Genshin Impact. Raiden Shogun è un personaggio potente, con l'abilità di manipolare l'elettricità per attaccare i nemici e potenziare i propri alleati. Il personaggio di Raiden Shogun è stato introdotto come un personaggio antagonista, ma la sua storia e i suoi motivi si sono rivelati più complessi di quanto sembrasse inizialmente. Raiden Shogun è diventato un personaggio molto popolare, come dimostrano i numerosi cosplay realizzati basati su di lei.

Maniacatfish è uno di questi fan. Come si vede in foto, c'è un cosplay di Raiden Shogun a tinte lilla, con il suo vestito che viene illuminato dai simboli di luce che brillano in varie parti della foto.