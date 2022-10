Genshin Impact: un cosplay di Raiden Shogun pericolosa ed elettrizzante

Genshin Impact è una vera e propria hit. In due anni di carriera, il videogioco di MiHoYo ha attirato l'attenzione di un vasto pubblico grazie alla sua formula free to play e per le sue ambientazioni, oltre che per la viralità, cosa che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di Microsoft e di altre aziende, alla ricerca di un fenomeno simile.

Se chi rimane fuori dal gioco continua a vedere soltanto un'ambientazione fantasy, chi vive le avventure dei personaggi principali ovviamente vive anche le storie di coloro che animano la terra dei Teyvat, grande continente che raggruppa tutti i luoghi principali di Genshin Impact. Ognuno può andare a cercare la sua ambientazione preferita e i personaggi prediletti, o quelli più adatti da aggiungere al proprio gruppo. Da ormai un anno è possibile inserire Raiden Shogun alle proprie fila.

L'archon Ei di Inazuma sta controllando questo corpo capace di fulminare chiunque osi pararsi davanti. Negli scontri, viene estratta la sua spada dal petto ed ecco che vengono lanciati i suoi attacchi con matrice Electro. Questo cosplay di Raiden Shogun da Genshin Impact è estremamente fedele al personaggio, grazie a un ottimo lavoro svolto da Neyrodesu che replica anche l'estrazione della katana.

E a breve anche gli italiani potranno godersi Genshin Impact al massimo con la traduzione in arrivo.