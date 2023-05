Genshin Impact: un cosplay di Raiden Shogun promette l'eternità a Inazuma

Il secondo banner di Genshin Impact 3.6 ha introdotto Baizhu come personaggio giocabile, ma se una fetta della community è alla ricerca delle sue migliori build, un'altra esplora la regione di Inazuma al fianco dell'eterna Raiden Shogun.

A Inazuma, una delle sette regioni del Teyvat, viene narrata la storia della Shogun Raiden, di come ha sbaragliato gli dei e sottomesso i popoli. Il suo nome ha trasceso l'esistenza per diventare il credo eterno professato dalla gente di Inazuma, che lavora sotto la sua protezione confidando nel suo buon nome. D'altronde, l'onnipotente Shogun ha promesso al suo popolo un paradiso eterno.

Raiden Shogun è un personaggio giocabile in Genshin Impact che sfrutta l'elemento Electro e che ha una rarità di 5 stelle. Raiden Shogun è l'inclusione di due esseri in un solo corpo, Ei, l'Archon di Inazuma, e la Shogun, la marionetta creata per governare Inazuma e che la serve come vassallo.

In questo cosplay di Raiden Shogun da Genshin Impact vediamo l'elegante e potente Archon di Inazuma puntare l'indice verso la camera. Con la spada in pugno, cammina con fierezza tra i torii sacri della sua regione. Raiden Shogun indossa come suo solito il Narukami's Law, un outfit composto da un kimono corto color lavanda, calze a rete e numerosi accessori. Questa fantastica interpretazione è stata condivisa dalla cosplayer IzanamiTan. Siete già carichi per le novità della versione 3.7 di Genshin Impact?