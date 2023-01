Genshin Impact: un cosplay di Raiden Shogun dà la scossa con la foto di Xenon

Gli Archon sono esseri che vivono nel mondo di Genshin Impact e lo hanno anche plasmato. La loro presenza si fa sentire in ogni paese, dai quali vengono infatti venerati. Per ognuno dei sette Archon esiste una città in cui viene venerato, grazie a un legame con l'elemento o con le sue ideologie. A Inazuma, l'Archon di riferimento è Beelzebul.

Questo Archon, rispetto agli altri, ha una storia un po' più particolare ed è possibile trovarlo anche nel pool di personaggi giocabili di Genshin Impact. La potenza del tuono diventa umana grazie all'unione di Ei e dello shogun, un corpo unico che riesce a essere folgorante su ogni campo di battaglia. Il risultato di questa unione operata da Beelzebul è una donna dai capelli viola e lunghi, solitamente raccolti in una treccia, vestita con un kimono viola, lilla e bianco che ricorda molto l'abito giapponese, sorretto da una obi - una cintura a fascia molto larga - stretta alla vita. Il resto del vestito è composto da calze viola e altri accessori che mantengono questo tono.

La dea dell'eternità continua a prendere vita grazie all'interpretazione di svariate cosplayer, che confermano quanto Raiden Shogun sia un personaggio apprezzato in Genshin Impact e fuori. In questo caso, lo fa molto bene Alin Ma, conosciuta anche come Xenon, che sfodera la sua lama elettrizzante dal seno per prepararsi ad affettare i nemici di turno con una scossa. Il vestito è perfetto ma non solo: anche la posa, lo sguardo e il resto della fotografia ricordano la scintillante donna elettrica. Un cosplay di Raiden Shogun capace di dare una scossa a ogni nemico, ma anche a chi la guarda.

Per vederla in modo diverso, ecco un cosplay di Raiden Shogun in nero. Intanto Sumeru si allarga con altri personaggi.