Genshin Impact: un cosplay di Raiden Shogun sfodera la sua spada da Melamori

Gli orizzonti di Genshin Impact continuano a espandersi. MiHoYo questa volta ha allargato i confini del Teyvat con un aggiornamento che non solo introduce due nuovi personaggi, ma che presenta anche dei contenuti inediti che permetteranno agli utenti di trascorrere numerose ore in cerca di nuovo bottino.

Con l'aggiornamento 4.1 di Genshin Impact sono arrivate novità succose per i giocatori. Oltre ai due eroi a 5 stelle Wriothesley e Neuvilette, l'update porta con sé una nuova area, eventi a tempo limitato e boss che mettono alla prova le abilità dei fan.

Come suo solito, in contemporanea al rilascio di una patch Hoyoverse rivela già i contenuti in arrivo in futuro. In Genshin Impact 4.2 arriveranno altri due eroi, l'Archon di Fontaine Furina e la giornalista e fotografa Charlotte. Prima di festeggiare la loro introduzione, la cosplayer Mary Melamori rende gloria eterna a una delle protagoniste più amate dell'open world RPG.

Nell'interpretazione della celebre artista ci mettiamo in marcia fino alla regione di Inazuma, dove ad attenderci e ad accoglierci troviamo l'Archon Electro e la sua marionetta. In questo cosplay di Raiden Shogun da Genshin Impact ritroviamo il vassallo di Ei, che governa la regione in sua assenza. Sguainando la sua spada carica di scariche elettriche, Shogun Raiden promette l'Eternità alla popolazione di Inazuma che ha giurato fedeltà a Ei.