Genshin Impact: un cosplay di Raiden Shogun con la sua spada sfoderata

Le terre di Teyvat sono diverse. Studio MiHoYo ha creato un mondo vasto e ricco di aree da esplorare, anche se all'inizio soltanto alcune di queste erano esplorabili in Genshin Impact. Proprio di recente, sono state mostrate le bellezze di Sumeru e tutte le novità della nuova patch. C'è quindi un territorio nuovo a disposizione per i giocatori.

Però in origine le zone erano solo tre: Mondstadt, Liyue e Inazuma. Questi territori davano i natali a vari personaggi con predisposizioni, culture e storie completamente diverse. A Inazuma si può trovare un paesaggio completamente giapponese, dagli alberi di ciliegio alle pagode tipiche dell'arcipelago dell'estremo oriente, un modo per omaggiare appunto il paese in Genshin Impact. E l'Archon che governa quest'area del mondo è Baal. Conosciuto con vari nomi, questo personaggio Electro si è poi incarnato in Raiden Shogun, il personaggio che può essere giocato in Genshin Impact.

Nel gruppo del giocatore, questa donna che può estrarre una spada dal proprio petto con tanto di effetti elettrici è molto preziosa e suggestiva. Ksana Stankevich l'ha portata nella vita vera in questo cosplay di Raiden Shogun con la spada già estratta, che si può vedere nei vari post in basso. Non perdetevi anche il cosplay di Shenhe.