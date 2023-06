Genshin Impact: un cosplay di Raiden Shogun e Yae Miko, lo sguardo tra l'Eterna e l'amica

L'aggiornamento 3.7 ha introdotto novità sostanziose in Genshin Impact, come il debutto della nuova eroina Kirara o un capitolo inedito della storia di Yoimiya. Nulla di ciò, tuttavia, è riuscito a distogliere l'attenzione della community nei confronti di due dei volti più noti del free to play di MiHoYo, Yae Miko e Shogun Raiden.

Mentre la software house cinese inaugura l'evento Astra Carnival The Prince Cup in Genshin Impact, gli appassionati non tolgono gli occhi di dosso alle due suddette, protagoniste di una spettacolare e profonda intepretazione di coppia portata sui social media dalle cosplayer Xhemyd e Miacka.

In questo cosplay di Raiden Shogun e Yae Miko da Genshin Impact vediamo le due rappresentanti della regione di Inazuma scambiarsi uno sguardo intenso, mentre Yae sfiora dolcemente il muso della Shogun.

Raiden Shogun, anche conosciuta come Raiden Ei, è la sovrana indiscussa di Inazuma. Onnipotente, ha promesso al suo popolo un'eternità che perdura nei secoli. Nel corso del suo regno, la strada è stata oscura e desolata, ma Sua Eccellenza non ha mai vacillato, poiché la vera eternità risiede nella quiete. Yae è invece la fanciulla prediletta del Grand Narukami Shrine, discendente del lignaggio Kitsune. Serva e amica dell'eterna, è anche la caporedatttrice della casa editrice Yae.