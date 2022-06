Genshin Impact: un cosplay di Rosaria affascinante nelle foto di Jaywanmei

È da oltre un anno e mezzo che i giocatori di tutto il mondo hanno messo le mani su Genshin Impact, un videogioco free to play con meccaniche gacha che può essere giocato su diverse piattaforme. Che sia da PC, da console come PlayStation e Xbox o da mobile, il gioco offre molto e forse un giorno sarà disponibile anche per Nintendo Switch.

Questi ultimi non potranno ancora per un po' di tempo mettere le mani sul gioco e sui tanti personaggi giocabili, alcuni presenti fin dall'inizio e altri inseriti nel corso del tempo. Proprio i personaggi giocabili sono il fulcro del progetto di Studio MiHoYo, che per questo ne aggiunge di nuovi a ogni update, quindi all'incirca ogni bimestre o trimestre a seconda delle possibilità. L'ultimo inserito è Yelan, mentre a fare quasi un anno di festeggiamenti è Rosaria.

Inserita in Genshin Impact ad aprile 2021, ormai Rosaria è riuscita a entrare adeguatamente nel meta del videogioco. Capace di sfruttare attacchi gelidi accompagnati dalla sua asta da guerra, è anche un personaggio che viene molto rappresentato dalle cosplayer. Jay è una di queste che ha voluto dedicare un cosplay a Rosaria di Genshin Impact, sia in una chiesa che con la sua arma azzurra tra le mani.