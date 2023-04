Genshin Impact: un cosplay di Rosaria e Barbara versione conigliette e normali

Genshin Impact è un gioco di ruolo d'azione gratuito sviluppato da miHoYo, ambientato nel mondo di Teyvat. Questo è composto da sette regioni, ciascuna con la propria cultura, clima, paesaggi e abitanti unici. Una delle regioni più interessanti è quella di Mondstadt, dove risiedono la sacerdotessa Barbara e la suora Rosaria.

Rosaria è una suora che indossa un abito bianco e marroncino con dettagli rosso sangue e ha lunghi capelli rosso scuro, esperta nel combattimento con la lancia e ha la capacità di manipolare il ghiaccio con il suo elemento cryo. La sua personalità è intrigante e ambigua, a volte sembra indifferente alle vicende circostanti, ma in realtà è molto attenta a ciò che accade intorno a lei.

Invece, Barbara è una sacerdotessa che vive nella città di Mondstadt. Ha capelli biondi e occhi blu e indossa un abito da sacerdotessa modificato, che la rende molto più simile a una idol. Barbara ha il potere di curare gli alleati durante il combattimento, basandosi sulla sua vision Hydro. È molto popolare tra gli abitanti di Mondstadt per la sua gentilezza e il suo spirito altruista.

In sostanza, Rosaria e Barbara sono due personaggi molto amati all'interno del mondo di Genshin Impact. Le loro personalità, abilità e skin uniche le rendono particolarmente interessanti per i giocatori. Non è poi un caso se è nata una ship tra loro, sostenuta da alcuni appassionati del mondo di MiHoYo. Come fare a far diventare realtà la RosaBara?

Con questo cosplay di Rosaria e Barbara di Genshin Impact insieme. Due modelle italiane molto note, Shiro Kitsune e Hana Cos, hanno vestito i panni delle due ragazze di Mondstadt, con la prima che ha interpretato Barbara, la seconda la sacerdotessa Rosaria. Gli abiti sono gli stessi che compaiono nel videogioco, ma soltanto in una foto: nella seconda, infatti, tutto cambia con un cosplay di Barbara e Rosaria conigliette, una con il corpetto bianco e l'altra con il corpetto nero. Quale delle due versioni preferite?

