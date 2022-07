Genshin Impact: un cosplay di Rosaria maid in queste foto dell'italiana Venor Nihil

È necessario combattere contro creature e altri individui nel mondo di Genshin Impact. Nelle distese desolate e disabitate tra una città e l'altra, studio MiHoYo ha posizionato varie sfide per i videogiocatori che, facendo buon uso dei personaggi giocabili e delle loro abilità, devono riuscire a uscirne indenni.

E così si attivano i vari incantesimi di ghiaccio e fuoco, di elettricità e tanti altri elementi, accompagnati da fendenti e colpi provenienti da armi di vario tipo, in base alla caratterizzazione del personaggio. Ma in Genshin Impact c'è un po' di spazio anche per un po' di quiete, quei momenti in cui le varie figure del mondo devono prendersi una pausa.

E non c'è niente di meglio del farsi accompagnare in queste pause da Rosaria, monaca di Mondstadt e utilizzatrice dell'elemento ghiaccio. Perché però limitarsi a una versione normale di questo personaggio e non invece immaginarla in modo diverso? È ciò che ha fatto la cosplayer italiana Venor Nihil che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato alcune foto con un cosplay di Rosaria vestita da maid.

Alle porte c'è Genshin Impact 2.8, ma all'orizzonte si intravede già l'update 3.0 di Genshin Impact con tanti altri personaggi e segreti.