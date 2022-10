Genshin Impact: un cosplay di Rosaria porta la sua croce in questi scatti artistici

La chiesa di Favonius è una delle istituzioni più importanti del mondo di Genshin Impact. In questa cattedrale dall'aspetto gotico si riuniscono non soltanto i fedeli, ma anche i cavalieri dell'ordine e tanti altri personaggi che servono per portare avanti tutta l'organizzazione. Alcuni di questi però sono disposti ad andare all'avventura.

Infatti il giocatore di Genshin Impact da questo gruppo potrà trarre diversi personaggi giocabili, ognuno con le proprie abilità e peculiarità. Si pensi ad esempio alla diacona Barbara, a cavalieri del calibro di Jean, Albedo ed Eula, ma ci sono anche le suore che fanno la loro parte. E una di queste è Rosaria, uno dei personaggi cryo che possono essere aggiunti al proprio gruppo in Genshin Impact. Disponibile ormai da tempo, dall'aprile 2021, è un personaggio di rarità quattro che combatte con aste da battaglia e sfruttando il suo elemento gelido.

La cosplayer Mari Aisu l'ha interpretata in alcune foto che si possono vedere in basso, nei vari post di Instagram. Con la divisa bianca ben intarsiata, calze e nastri rossi, questo cosplay di Rosaria prende fedelmente vita. Con l'asta tra le mani è pronta ad affrontare i suoi nemici, mentre in un'altra foto è stata inserita anche una croce alle sue spalle. E per rimanere in tema, ecco un cosplay di Jean italiana e un cosplay di Eula Lawrence sempre dai cavalieri di Favonius.