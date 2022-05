Genshin Impact: un cosplay di Rosaria speciale creato da Astasia

L'evoluzione di Genshin Impact non si arresta di certo a poco più di un anno e mezzo dall'uscita. Il progetto di Studio MiHoYo si aggiorna sempre e con l'arrivo della patch 2.7 con Shikanoin Heizou, personaggio proveniente dal settore di Inazuma, i videogiocatori potranno mettere le mani su un altro individuo giocabile dalle abilità uniche.

La sua vision sarà Aneimo un po' come quella principale di Mondstadt. E spostiamoci in questo territorio, che ha dato i natali a tanti altri personaggi di Genshin Impact che ancora oggi sono molto giocati. C'è gente per tutti i gusti, ma spostandoci nel settore cryo risalta Rosaria, suora della chiesa di Favonius e quindi elemento di spicco dell'organizzazione.

Pur non essendo stata tra i primi personaggi inseriti, Rosaria si è comunque ritagliata un buono spazio nelle meccaniche del gioco. La cosplayer Astasia Dream ha deciso di indossare i panni di questa suora, col suo vestito bianco e i tanti accessori, non dimenticando però le armi e altri dettagli come i capelli rossi e molto altro ancora. Giochereste con questo cosplay di Rosaria da Genshin Impact la cui foto è visibile in basso?

