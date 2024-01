Genshin Impact: un cosplay di Rosaria tende la mano per accoglierci a Mondstadt

L'utenza di Genshin Impact ha salutato l'anno con l'update 4.3, aggiornamento che ha introdotto degli altri personaggi giocabili, ma anche eventi, missioni della storia inedite e oggetti e artefatti preziosi utilissimi ai fini dell'avventura. Ad accogliere il 2024 tendendo la mano è la suora della Chiesa di Favonius Rosaria.

MiHoYo ha già programmato una nuova patch. Probabilmente a febbraio, i giocatori di Genshin Impact verranno sorpresi dall'update 4.4. Anche questa volta ci saranno nuovi eroi - Hoyoverse ha già presentato Xianyun e Gaming – e altri contenuti imperdibili per i fan. Nel mentre che restiamo in attesa dell'evento di presentazione ufficiale, facciamo visita a Mondstadt con Rosaria.

Personaggio a 4 Stelle legato all'elemento Cryo, Rosaria è una devota. A differenza di Barbara e Jiliana, però, nel suo caso l'abito è l'unica cosa a farne una monaca. Rosaria è infatti una suora politicamente scorretta, dalla parlantina pungente e dai modi glaciali. Non partecipa in alcun modo alle attività della Chiesa di Favonius ed è persino meno riverente nei confronti degli dei rispetto a quanto facciano i laici della comunità. Rosaria ama agire in maniera indipendente preferendo la solitudine. Se proprio è costretta a presentarsi in sede, la si vedrà impegnata a fumare nascondendosi nelle retrovie.

In questo cosplay di Rosaria da Genshin Impact possiamo vederla in una sera qualunque di Mondstadt tendere la mano per invitarci a unirci a lei nelle pratiche ecclesiastiche della Chiesa di Favonius. A condividere questa perfetta interpretazione è la cosplayer italiana Hitomi Okami.