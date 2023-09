Genshin Impact: un cosplay di Rukkhadevata in cerca del Viaggiatore

L'update 4.0 di Genshin Impact presenta un trittico di nuovi personaggi e porta i giocatori a esplorare i fantastici fondali marini della nuova regione di Fontaine. Parte dell'utenza è tuttavia ancorata nel deserto di Sumeru, dove si riceve la benedizione del Dendro Archon. Ecco Rukkhadevata in un cosplay di Elsie Vi.

Prima dell'attuale Archon Lord Kusanali, a detenere il titolo di Dio della Saggezza di Sumeru era Lord Rukkhadevata. Il Grande Signore fu una delle vittime del conflitto del cataclisma avvenuto cinquecento anni prima degli eventi di gioco, ma prima di morire riuscì a creare la sua successiva incarnazione. Dell'esistenza di Rukkhadevata non restano ricordi, eccetto che per Lord Kusanali, per il Viaggiatore e per Nahida, fortemente legata all'ex Dendro Archon. Proprio questi ultimi due saranno invischiati nella travolgente Sumeru Archon Quest

Mentre Hoyoverse corre ai ripari risolvendo i danni arrecati dagli hacker agli account di Genshin Impact, l'esistenza di Rukkhadevata viene ricordata da una spettacolare interpretazione. In questo cosplay di Rukkhadevata da Genshin Impact la vecchia Dendro Archon di Sumeru viene catturata mentre posa dinanzi a uno specchio. Vi ricordiamo che la software house cinese sta già allestendo i preparativi per il prossimo update. Con l'uscita di Genshin Impact 4.1 arriverà la coppia di personaggi composta da Neuvilette e Wriothesley.