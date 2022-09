Genshin Impact: un cosplay di Shenhe con l'arte di Nekoneko

In Genshin Impact possono essere scelti tanti personaggi. Il gruppo di un videogiocatore può davvero arrivare ad avere tante sfaccettature e dinamiche diverse grazie all'encomiabile lavoro di Studio MiHoYo che ha pensato a tanti ruoli e ad abilità. Ogni mese circa in media, lo studio cinese introduce nella sua creatura altri personaggi giocabili.

Ovviamente però si può scegliere di non pensare agli equilibri e di creare un gruppo che abbia qualche caratteristica in particolare. Ad esempio, si può scegliere di preparare un'organizzazione basata sul cryo, uno degli elementi che i personaggi di Genshin Impact hanno a disposizione per natura. Allora in quel caso è sicuramente da tenere d'occhio Shenhe, la gru glaciale nata a Liyue che fa anche da esorcista per il suo paese.

È passato diverso tempo da quando è stato pubblicato il trailer di Shenhe che mostrava le sue caratteristiche principali. A distanza di un anno, la donna ha preso vita più volte grazie a varie cosplayer, tra cui Nekoneko. Per questo vi portiamo un cosplay di Shenhe da Genshin Impact con una buona dose di senso artistico, grazie al lavoro fotografico svolto dalla modella.

E se volete completare questo gruppetto glaciale, guardate anche il cosplay di Eula Lawrence e il cosplay di Yelan.