Genshin Impact: un cosplay di Shenhe, bella e glaciale

Gli ultimi aggiornamenti di Genshin Impact hanno arricchito l'esperienza di gioco del free to play sviluppato da MiHoYo con una nuova regione e diversi nuovi personaggi. L'utenza deve però fare un passo indietro per godersi al meglio questo spettacolare cosplay.

In attesa dell'arrivo della lingua italiana su Genshin Impact, prevista in contemporanea con l'uscita di dicembre della patch 3.3, facciamo ritorno ai tempi dell'update 2.4, quando venne introdotta una delle protagoniste più apprezzate dai fan, Shenhe.

Shenhe proviene da una famiglia di esorcisti ma è stata accolta e cresciuta dall'adeptus Cloud Retainer come sua discepola. A causa dell'isolamento provocato dal lungo percorso di studi, ella ha un carattere distante e indifferente.

Shenhe ha una carnagione chiara e capelli argentei che coprono l'occhio destro e incorniciano un viso dolce e aggraziato. Il suo outfit consiste in un body nero che lascia scoperto il dorso e che nella parte alta viene abbinato a un qipao bianco dalle cui maniche pende tessuto azzurro. Armata della sua lancia, possiede la Cryo Vision.

In questo cosplay di Shenhe da Genshin Impact vediamo la ragazza su uno sfondo azzurro e limpido, come se camminasse sul cielo. Interprete di questa magnifica serie di scatti condivisi su Instagram è la cosplayer Angelina Chernyak.