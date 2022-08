Genshin Impact: un cosplay di Shenhe creato da LikeAssassin

Dopo Honkai Impact, lo studio cinese MiHoYo ha deciso di dedicarsi a un nuovo progetto che fin dalle prime build fece parlare di sé, facendolo esordire a tutti gli effetti a fine 2020. Mese dopo mese, a partire da quell'ormai lontano settembre 2020, studio MiHoYo ha sempre arricchito la proposta di Genshin Impact con nuovi personaggi ed eventi.

A ogni patch c'erano quindi novità. Però fu Genshin Impact 2.4 ad aggiungere un altro personaggio alla schiera presente in Liyue. Insieme all'area di Enkanomiya, formata da delle isole ricche di sfide per i giocatori tra tesori e nemici da abbattere, fu introdotta Shenhe, eroina che fa uso dell'elemento cryo per combattere. Esorcista, fa uso dei suoi potenti mezzi mistici fusi all'elemento glaciale per abbattere i nemici demoniaci che imperversano per Teyvat.

Il continente fantasy creato da MiHoYo per Genshin Impact è più al sicuro da quando c'è lei nel gruppo dei videogiocatori. Nella vita reale, invece, Shenhe è protagonista di diversi cosplay, realizzati da appassionate della serie e del personaggio ma anche da modelle che lavorano in questo settore. Ad esempio c'è Christina Volkova, cosplayer russa che risponde anche al nome di LikeAssassin, presentare l'esorcista nella vita vera in questa foto disponibile in basso.

E sempre dello stesso personaggio, non perdetevi il cosplay di Shenhe creato da YashaFluff.