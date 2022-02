Genshin Impact: un cosplay di Shenhe creato da Shirogane fa innamorare

Settembre 2020, dopo Honkai Impact lo studio MiHoYo distribuisce ufficialmente il suo nuovo videogioco. Genshin Impact aveva già attratto prima della sua release grazie al setting fantasy con un'aria vagamente ispirata a The Legend of Zelda, ma poi pad alla mano il gioco di origine cinese ha fatto capire il suo fascino.

A un anno e mezzo dalla sua uscita, Genshin Impact continua ad arricchirsi. A ogni update, Studio MiHoYo inforna nuovi personaggi da ottenere e giocare, inserendoli nei vari gruppi. In preparazione dell'update 2.4, i trailer hanno presentato Shenhe, personaggio cryo di rarità cinque che poi ha fatto il suo ingresso a gennaio 2022 definitivamente.

Insieme a Yun Jin, Genshin Impact ha inserito Shenhe il 5 gennaio, aprendo l'anno con un personaggio che sembra molto serio e impassibile. Shirogane-sama, una delle cosplayer più attive e famose e che ormai propone spesso cosplay a tema Genshin Impact, si è travestita proprio come una delle ultime donne di studio MiHoYo. Il lavoro svolto da Shirogane è davvero lodevole, in particolare nel settore del vestiario, davvero ben dettagliato in ogni suo piccolo elemento, con questo cosplay di Shenhe che riflette davvero le caratteristiche che si vedono nel videogioco.