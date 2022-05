Genshin Impact: un cosplay di Shenhe, l'esorcista di ghiaccio

Inizio 2022, Genshin Impact ormai è nel pieno del suo secondo anno di vita. Arriva l'introduzione di una nuova area, Enkanomiya grazie all'update 2.4 di Genshin Impact, una serie di isolotti ricchi di eventi e di boss da sconfiggere per avere un nuovo loot. In questo aggiornamento non va dimenticata però dell'aggiunta di Shenhe.

Fortemente in sinergia con i loot ottenibili dalla nuova area, questa figlia di esorcisti di Liyue è stata addestrata da un Cloud Retainer, e non a caso Shenhe significa gru immortale. Candida e dai colori prevalentemente chiari sia nel corpo che nel vestiario, Shenhe è una combattente che si occupa di potenziare molto gli altri personaggi che fanno uso del Cryo, il suo elemento principale. Con l'asta da battaglia entra in combattimento e supporta il resto del gruppo.

Adesso arriva con un furore gelido da Liyue. La cosplayer cinese Aqua si è messa in varie pose nel post in basso contenente diverse foto con un cosplay di Shenhe, così da far vedere tutta la cura inserita nella realizzazione. L'abito è ben fatto e azzeccato, anche l'arma non è da meno, quindi in generale si può dire ben riuscito. E a proposito di personaggi di ghiaccio, ecco un cosplay di Ganyu davvero potente.