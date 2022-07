Genshin Impact: un cosplay di Shenhe, l'esorcista di Liyue

Teyvat è ricco di antri da scoprire e luoghi da esplorare. Le zone però tra cui scegliere finora erano soltanto tre: Liyue, Mondstadt e Inazuma. Ognuna con le proprie tradizioni, con il proprio popolo e con la propria architettura. Il trio si sta però per allargare in Genshin Impact con l'inserimento della regione di Sumeru con i suoi personaggi.

Ci vorrà però ancora del tempo prima che diventi effettivo il cambiamento di Genshin Impact 3.0. Per ora i giocatori dovranno accontentarsi degli eventi di Summer Fantasia e di riesplorare gli angoli di mondo già presenti in questo momento. È quindi tempo di farsi un altro giro nella prima regione che si incontra nel gioco, Mondstadt, oppure nelle lande molto giapponesi di Inazuma. Ma ci si può fermare anche nella città stato di ispirazione cinese Liyue.

Qui è nata una famiglia di esorcisti di cui Shenhe è l'attuale esponente. Allevata dal Cloud Retainer, Shenhe è una guerriera cryo - tratto che esprime anche nel suo aspetto e nella sua espressione - che utilizza una polearm per combattere. La cosplayer Yashafluff ha riprodotto alla perfezione Shenhe in questo cosplay azzeccato e mostrato in più foto, come si può notare nei post in basso.