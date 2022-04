Genshin Impact: un cosplay di Shenhe dal fascino mistico

Studio MiHoYo opera su Genshin Impact da diversi anni, anche se soltanto dall'ultimo trimestre del 2020 il gioco ha visto davvero la luce sugli store internazionali di ogni console e PC. Anche dopo tutto questo tempo, lo studio cinese riesce a introdurre nuovi contenuti in questo RPG che sta conquistando sempre più spazio.

Il 2022 si è aperto con nuovi update ma anche nuovi personaggi. A far partire l'anno ci ha pensato Shenhe, esorcista il cui nome in cinese significa "gru immortale" e che ha fatto il suo ingresso in Genshin Impact come personaggio giocabile il 5 gennaio, proprio a ridosso di Capodanno. Shenhe ha un aspetto glaciale fin dal primo sguardo, e non a caso la sua vision è Cryo, che le permette di adoperare incantesimi e attacchi di ghiaccio, aiutati dai danni fisici della sua asta da guerra.

Il suo ingresso in Genshin Impact non è passato inosservato dato che molte cosplayer hanno deciso di portarla in vita. Una delle prime è stata la famosa Shirogane, ma adesso anche un'altra modella russa si unisce al gioco. Alin Ma, in arte anche conosciuta come Xenon e che in passato ha portato diversi cosplay a tema Genshin Impact, decide di impersonare l'esorcista di Liyue.

Nella foto in basso c'è un cosplay di Shenhe dall'aspetto mistico in due foto, pronta a spargere gelo anche fuori dal gioco.