Genshin Impact: un cosplay di Shenhe glaciale dall'artista Sai Westwood

Dehya e un'arma gratuita sono solo alcune delle novità della versione 3.5 di Genshin Impact, che a ogni nuovo update continua a stupire la community di appassionati. A lasciare i fan senza fiato, però, questa volta è la cosplayer Sai Westwood con una magnifica e glaciale interpretazione di una delle protagoniste più amate dell'Hoyoverse.

Figlia di una coppia di un clan di esorcisti, Shenhe visse la sua vita in modo tranquillo tra le montagne lontane dal porto di Liyue fino a un incidente traumatico. Suo padre tentò infatti di sacrificarla a un dio malvagio per riportare in vita sua moglie. L'incidente ha segnato Shenhe per tutta la vita, portandola a coltivare una tendenza omicida. Per contenere questa sua mania, gli adepti legarono la sua anima con una corda rossa. Shenhe venne poi presa in custodia da Cloud Retainer, che la accolse come sua allieva.

Introdotta con l'aggiornamento 2.4, è una delle protagoniste più apprezzate del cast del titolo sviluppato da MiHoYo. In questo cosplay di Shenhe da Genshin Impact vediamo la ragazza dai lunghi capelli e dalle iridi color argento, sdraiarsi e tendere la mano come in cerca di qualcosa di intangibile. Tutto attorno a lei l'aria è circondata da vapore acqueo generato dal suo incredibile potere glaciale. Avete già riscattato le Primogems gratis con i codici Prime Gaming per Genshin Impact?