Genshin Impact: un cosplay di Shenhe saluta l'estate in costume da bagno

Genshin Impact si aggiorna alla versione 4.1, un update non meno importante del precedente in quanto si terranno le celebrazioni per il terzo anniversario del free to play sviluppato da MiHoYo. I tre anni di successo dell'open world RPG ambientato nel Teyvat vengono festeggiati anche dalla cosplayer Dekomori Senai.

Le primogems di Genshin Impact regalate agli utenti nel mese di settembre 2023 sono utili affinché i giocatori si godano tutte le novità portate. L'aggiornamento del titolo sviluppato dalla software house cinese introduce due nuovi personaggi 5 stelle, Neuvillette e Wriothesley, affiancati da due vecchie conoscenze, Hu Tao e Venti. Viene anche ampliata Fontaine, la cui porzione di mappa permette ora di accedere a una nuova area esplorabile. Se ciò non dovesse bastare, sono in arrivo anche numerose ricompense gratuite, eventi a tempo limitato e altre battaglie con i boss, come quella contro l'Ippocampo Perlamillenario.

Mentre gli utenti godono di queste introduzioni, l'artista Dekomori saluta l'estate con un'ultima interpretazione in piscina. In questo cosplay di Shenhe da Genshin Impact l'eroina a 5 stelle di tipo Cryo originaria di Liyue è in costume da bagno. La vediamo infatti a bordo piscina, oppure salire la scaletta per fuoriuscire dall'acqua o ancora utilizzare i suoi poteri per dare vita a spettacoli acquatici.