Genshin Impact: un cosplay di La Signora, l'antagonista bella e letale

Grazie a un continuo supporto da parte della software hosue, che introduce diverse novità a intervalli regolari, il successo di Genshin Impact è in continua crescita. Ma se il free to play è così tanto amato dal pubblico di videogiocatori, e non solo, il merito è del cast di protagoniste che compone l'Hoyoverse.

L'update 3.4 di Genshin Impact ha da pochissimo introdotto numerose innovazioni. MiHoYo guarda però già all'orizzonte programmando l'aggiornamento 3.5 di Genshin Impact. A ogni modo, una tale mole di contenuti e nuovi personaggi attira l'attenzione della community di cosplayer.

Pur non essendo giocabile, in quanto antagonista della storia principale, personaggio molto popolare tra i fan è La Signora, la prima ufficiale delle Undici Fatui ad apparire nel gioco. Ispirata alla Commedia dell'Arte Italiana, è una donna intelligente, calcolatrice e bellissima.

Prima di diventare un Harbinger, era una semplice ragazza di Mondstadt conosciuta con il nome di Rosalyne e che studiava alla Sumeru Akademiya. Tuttavia, quando il suo amore morì, fu consumata dall'odio e divenne nota come Strega Cremisi delle Fiamme.

In questo cosplay di La Signora di Genshin Impact vediamo la donna, alta e con la pelle pallida, con i capelli biondo platino e le iridi grigio chiare, poggiarsi frontalmente a un portone. Con la maschera nera che le copre l'occhio destro, sta studiando come ostacolare il Viaggiatore sfruttando i suoi poteri del gelo. A condividere questa superba interpretazione è l'artista Instagram @chilli.cosplay.