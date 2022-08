Genshin Impact: un cosplay di La Signora, l'elegante Fair Lady

Tutto pronto per Sumeru, l'attesissima nuova regione di Genshin Impact. Studio MiHoYo ha dato il benvenuto nella nuova regione ai giocatori, ma ha dato anche modo di scoprire un nuovo elemento, quello di Dendro. In attesa di scoprire bene tutti i segreti e le potenzialità di questi nuovi elementi del videogioco, rivolgiamo uno sguardo al passato.

C'era un personaggio di Genshin Impact che ha studiato all'accademia di Sumeru, una donna normale originaria di Mondstadt ma che, col tempo, è diventata una nemica molto importante dei videogiocatori. Stiamo parlando di Rosalyne-Kruzchka Lohefalter, uno degli undici Harbinger Fatui, un gruppo di personaggi che ancora deve essere sviscerato fino in fondo dallo studio cinese e che sarà sicuramente protagonista di future espansioni e quest.

La donna è conosciuta, nel gruppo, con il nome La Signora e The Fair Lady, ma è anche capace di trasformarsi nella Strega Cremisi delle Fiamme con cui darà filo da torcere ai protagonisti. Vediamola però come ha deciso di immortalarla Pugoffka in questo cosplay de La Signora di Genshin Impact: il richiamo è a quello del suo abito normale, ispirato palesemente alle tradizioni veneziane rinascimentali.

Intanto Genshin Impact si prepara ai nuovi personaggi, che amplieranno il gioco e sui quali verranno sicuramente basati altri cosplay inediti.