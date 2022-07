Genshin Impact: un cosplay di La Signora con la sua eleganza unica

In Genshin Impact ci sono tante cose da scoprire: segreti magici, città uniche, personalità rilevanti che possono portare avanti una quest di prim'ordine e tanto altro ancora. Ma in un mondo fantasy come quello di studio MiHoYo non possono di certo mancare gli antagonisti che minacciano il viaggio del videogiocatore.

Durante l'Archon Quest, i giocatori di Genshin Impact vengono a contatto con il gruppo degli Eleven Fatui Harbingers, undici personaggi molto particolari il cui nome richiama molto le maschere italiane, ma anche il loro modo di vestire. Tra questi nello specifico viene affrontata La Signora, conosciuta anche come la Fair Lady, una dama bionda con una maschera che le copre parte del viso e un abito in stile veneziano, dalla Delusion Cryo ma capace di trasformarsi in una creatura dall'elemento pyro.

Rosalyne-Kruzchka Lohefalter è quindi uno dei nemici che vanno affrontati in Genshin Impact. Il suo atteggiamento e la sua bellezza però le hanno valso diversi sguardi dalla community, e per questo la cosplayer Oichi ha deciso di ricrearla. Il risultato è questo cosplay di La Signora di Genshin Impact davvero elegante e che rispecchia in tutto e per tutto il personaggio disegnato da Studio MiHoYo.

Sempre dallo stesso mondo, arrivano anche questi cosplay di Yanfei e questo cosplay di Mona Megistus.