Genshin Impact: un cosplay di La Signora imperiosa sul suo trono

Il mondo di Genshin Impact non ruota soltanto intorno ai personaggi giocabili. Vero che il videogiocatore può utilizzarli per viaggiare per tutta Teyvat, scoprirne gli anfratti e risolverne i misteri, ma molto del fascino di questo mondo fantasy creato dallo studio cinese MiHoYo deriva anche dal restante parco di individui introdotti.

Gli NPC del mondo sono tanti - con anche alcuni personaggi giocabili che per un certo periodo di tempo compiono un ruolo autonomo - ma chi non può, almeno per ora, diventare un personaggio giocabile è La Signora, alias la Fair Lady di Genshin Impact, l'ottava tra gli undici Fatui Harbingers di questo mondo fantasy. In Genshin Impact ha una lunga storia e una quest porta a stretto contatto con lei.

Rosalyne-Kruzchka Lohefalter ha un aspetto molto affascinante, con lunghi capelli biondi e pelle candida, una maschera di ispirazione italiana che le copre parte del volto e un abito bianco. Ha, in generale, un aspetto freddo ma elegante. La cosplayer Lyn linx dà ulteriore fascino alla sua altezzosità in questo cosplay de La Signora sul trono.

Ormai Genshin Impact è stato aggiornato alla versione 2.5; approfittate del codice di febbraio per riscattare le Primogems.