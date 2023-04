Genshin Impact: un cosplay di La Signora seducente e letale

Mentre il pubblico attende con frenesia le promesse novità dell'update 3.6 di Genshin Impact, che verrà rilasciato a metà aprile 2023, a catturare l'attenzione è una spettacolare interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer Slawnaya. Ecco l'artista nei panni di La Signora.

Con le Primogems gratis di Genshin Impact di marzo 2023 i giocatori avranno la possibilità di ottenere nuovi personaggi giocabili. Tra questi non c'è La Signora, l'ottava Fatui Habingers che funge da antagonista nei primi capitoli delle Archon Quests.

La Signora, conosciuta anche come The Fair Lady, è la prima Harbinger ad apparire nel gioco di MiHoYo. Tendendo un'imboscata, ruba a Venti la sua Gnosis. Attraverso la Delusion, è in grado di controllare gli elementi Pyro e Cryo.

Un tempo, prima di diventare Araldo, il nome di La Singora era Rosalyne-Kruzchka Lohefalter, una giovane donna di Mondstadt che studiava all'Accademia di Sumeru. A causa della morte del suo amato venne consumata dall'odio e dell'angoscia, trasformandosi in quella che è poi diventata nota come la Strega Cremisi delle Fiamme.

In questo cosplay di La Signora da Genshin Impact ritroviamo la strega dalla pelle pallida e i capelli biondo platino intenta a sedurre il Viaggiatore. Non lasciatevi però ingannare, poiché dietro il suo bell'aspetto si nascondono intenzioni oscure. A realizzare questa fedelissima interpretazione è stata la cosplayer Slawnaya.