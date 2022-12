Genshin Impact: un cosplay di Sucrose, l'alchimista alle prese con le sue pozioni

Manca ormai pochissimo al rilascio dell'aggiornamento 3.3 di Genshin Impact, la cui più importante novità è l'introduzione della localizzazione in italiano, e ad allietare l'attesa degli utenti è una delle protagoniste presenti sin dalla primissima release del titolo free to play di MiHoYo.

In quel di Mondstadt, abbiamo fatto la conoscenza di Sucrose, l'assistente di Albedo, capo alchimista dei Cavalieri di Favonio. Specializzata in biochimica e in possesso della Vision Anemo, ha una curiosità insaziabile nei confronti del mondo e tutto ciò che nasconde. I prodotti delle sue ricerche si rivelano tuttavia più folli che meravigliosi, anche se ha comunque dato un grosso contributo nel campo della bioalchimia.

Sucrose ha lunghi capelli verde chiaro, occhi color ambra e un paio di grossi occhiali neri rotondi. La sua Vision è attaccata su di una spilla posta sul colletto del mantello, mentre l'outfit Germinating Wind consiste in una uniforme da alchimista, parte del dipartimento dei Cavalieri di Favonio, guanti bianchi, un corsetto blu e calze autoreggenti con giarrettiera. Tale abbigliamento lo possiamo meglio vedere nel cosplay di Sucrose da Genshin Impact in calce all'articolo. A interpretare la fidata alchimista che fa da spalla ad Albedo è la cosplayer Instagram @kuramas_corner, che attraverso un saggio uso della postproduzione è riuscita a replicare gli effetti alchemici. Vi lasciamo ai dettagli sulla closed beta di Genhsin Impact 3.4.