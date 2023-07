Genshin Impact: un cosplay di Sucrose pronta per l'estate in costume da bagno

MiHoYo promette un'estate entusiasmante per i giocatori di Genshin Impact, che da pochissimo hanno accolto le novità introdotte con l'aggiornamento 3.8. L'attenzione della community è tuttavia completamente rivolta al major update che porterà all'introduzione di Fontaine.

Attraverso uno spettacolare trailer animato, Hoyoverse ha presentato al pubblico Genshin Impact 4.0, un massiccio aggiornamento che stravolgerà la mappa di gioco con l'apertura delle frontiere della regione del Teyvat ispirata alla Francia. Fulcro di questa nuova area sarà l'esplorazione dei fondali marini e c'è chi è già pronto per tuffarsi nelle acque di Fontaine.

La popolare cosplayer Molecular Agatha si prepara a Genshin Impact 4.0 indossando il costume da bagno. Nel suo cosplay di Sucrose da Genshin Impact la vediamo infatti vestire una rivisitazione dell'outfit Germinating Wind più adatta all'estate torrida e ai tuffi in acqua.

Sucrose è un personaggio giocabile a quattro stelle della regione di Mondstadt che utilizza l'elemento Anemo. Nonostante la sua giovane età è già specializzata nella bio-alchimia e presta servizio come assistente di Albedo, il capo alchimista dei Cavalieri di Favonius. Sucrose sfrutta la sua mente geniale e la sua curiosità innata per plasmare forme di vita già esistenti in natura al fine di donare un più vasto assortimento di esseri viventi al mondo.