Genshin Impact, un cosplay in verde di Collei in compagnia del suo amico pelosetto

I giocatori di Genshin Impact sono in attesa del primo aggiornamento dell'anno nuovo, l'update 4.4 in arrivo nel mese di febbraio 2024 che introdurrà ulteriori personaggi e migliorie nel free to play sviluppato da MiHoYo. Nel mentre, a intrattenere gli appassionati del titolo è la cosplayer italiana Hitomi Okami.

Le novità di Genshin Impact 4.3 sono state le ultime arrivate nel 2023, un'annata che ha consacrato il gatcha pubblicato da Hoyoverse tra i migliori videogiochi mobile, nonché tra i più popolari nella community di cosplayer. A tal proposito, l'ultima interpretazione di una delle celeberrime eroine del titolo è stata fornita dall'artista nostrana sui propri profili social media.

In questo cosplay di Collei da Genshin Impact ci ritroviamo la fianco della guardaboschi in apprendistato che presta servizio nella zona verde della Selva di Avidya. Per il Borgo Gandharva, Collei è conosciuta per essere una ragazza dal carattere sempre gentile con tutti, solare e pronta a dare il suo contributo. Dietro questa facciata, si nasconde un passato che non è ancora pronta a rivelare.

L'eroina a 4 stelle legata all'elemento Dendro e armata di arco è sempre intenta a pattugliare la foresta. Il suo vero obiettivo è quello di vendicarsi contro Barnabas, agente dei Fatui che è in qualche modo legato alla sua storia. Collei si aggira per i boschi con il suo peluche gatto dal ricamo pressoché perfetto. Il nome dell'inseparabile amico pelosetto Cuilein-Anbar.