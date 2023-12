Genshin Impact: un cosplay di Xianyun, la gru Messaggera Celestiale dell'update 4.4

Il successo incredibile riscosso da MiHoYo è stato riconfermato dalle nomination ai The Game Awards di Genshin Impact. Il free to play gatcha è tra i più scaricati dall'utenza mobile e console, ma anche uno dei più amati dalla community di cosplayer, che dal 2024 dovrebbe aspettarsi grandiose novità!

Se da pochissimi giorni i giocatori di Genshin Impact hanno accolto l'update 4.3, che include due ulteriori personaggi e varie altre novità, la software house cinese è già pronta all'anno nuovo. È stato infatti presentato l'aggiornamento 4.4 di Genshin Impact, il primo del 2024 che a sua volta darà il benvenuto a due eroine già molto attese. Nemmeno il tempo della presentazione, infatti, che sono spuntati i primi cosplay!

Il primo personaggio che entrerà a far parte del roster di Genshin Impact con la patch 4.4 è Xianyun. Conosciuta con il soprannome di 'Messaggera celestiale', è tra gli eroi del Porto di Liyue. Sappiamo che il suo banner sarà a 5 stelle e che sarà legata all'elemento Anemo, ma poi null'altro.

In realtà Xianyun non è una new entry. I giocatori l'avevano già potuta conoscere in qualità di Cloud Retainer, una gru NPC che a quanto pare nascondeva una forma umana. In questo cosplay di Xianyun da Genshin Impact la possiamo ammirare in tutta la sua bellezza intellettuale. A condividerne un'interpretazione è la cosplayer PatJi27.