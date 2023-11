Genshin Impact: un cosplay di Xiao dall'italiana Corydoras

Sono passati solamente alcuni giorni dall'uscita dell'aggiornamento 4.2 di Genshin Impact, un ricco update attraverso cui sono state introdotte due nuove protagoniste di Fontaine, l'Archon Hydro Furina e la giornalista Charlotte. In attesa di scoprire cosa ci riserverà il prossimo update, eccovi un cosplay di Corydoras.

L'aggiornamento 4.2 di Genshin Impact ha reso accessibili nuove aree a Fontaine, che continua a espandersi e a offrire nuove prospettive dei suoi fondali marini. I giocatori del free to play fantasy sviluppato da MiHoYo sono tuttavia già pronti ad andare oltre.

Originario della regione di Liyue, Xiao è un uomo di poche parole e dallo sguardo minaccioso e penetrante. Non è un tipo con cui scherzare e basta una sola conversazione con lui per accorgersene. Gode comunque di una reputazione invidiabile tra gli Adepti, anche se tra i mortali è sconosciuto.

Xiao è il Custode Yaksha, difensore di Liyue noto tra gli Adepti con il nome di Conquistademoni. Egli è coinvolto in una guerra contro le forze oscure e chiunque lo veda combattere rischia di diventare una vittima dei suoi poteri.

In questo cosplay di Xiao da Genshin Impact osserviamo il suo volto sfigurato dalla lotta contro le tenebre. In versione femminile, vediamo l'Adepto Yaksha sporco di sangue in volto e con due feroci fauci che fuoriescono dalla bocca.