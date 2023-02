Genshin Impact: un cosplay di Xingqiu, il commerciante immerso nella lettura

Da ormai qualche settimana finalmente Genshin Impact gode dei sottotitoli in italiano. Questa grande novità ha aumentato l'appeal del titolo MiHoYo nei confronti del pubblico nostrano, che ora si può godere al meglio la lore del Teyvat. Ecco un cosplay di Xingqiu da Genshin Impact.

Una delle sette regioni del mondo di gioco di Genshin Impact è Liyue, una città-stato che si trova a est della mappa. Circondata tra le montagne, le pianure e i fiumi, questa ambientazione ospita la Gilda del Commercio Feiyun.

Xingqiu è il secondogenito del direttore della gilda in questione. Praticante delle arti del clan Guhua, è un avido lettore. Egli ha la reputazione di essere uno studioso, anche se nasconde una natura più selvaggia. Il ragazzo punta a essere l'incarnazione degli eroi dei libri che legge. All'insaputa della sua famiglia, dopo aver letto per ore libri di narrativa, esplora e cerca mille modi per cacciarsi nei guai.

La cosplayer giapponese Amai ha condiviso una sua interpretazione di Xingqiu in cui possiamo vedere il ragazzo, seduto su un tronco di legno e circondato dalla natura di Liyue, immerso nella lettura. Il figlio della famiglia di commercianti ha capelli a caschetto azzurri con una frangia asimmetrica, occhi color ambra e indossa un abito tipico celeste e bianco con ornamenti dorati. Vi ricordiamo le novità arrivate con l'update 3.4 di Genshin Impact.