Genshin Impact: un cosplay di Yae Miko catalizza d'elettricità il Santuario Narukami

Da non molto MiHoYo ha deliziato la sua utenza con le novità introdotte con l'update 3.6 di Genshin Impact. Il Teyvat è stato arricchito di nuove zone esplorabili e ai giocatori è stata concessa la possibilità di ottenere nuovi eroi. Tuttavia, a prendersi i riflettori è come spesso accade Yae Miko.

La software house cinese non dorme sugli allori e non lascia respiro ai giocatori. In Genshin Impact 3.7 arriverà Kirara, una ragazza appartenente all'elemento Dendro con caratteristiche fisiche simili a quelle di un felino. Prima del suo debutto ufficiale, la community di cosplayer si concentra sui personaggi che ha già avuto modo di apprezzare.

Yae Miko è la Lady Gujii del Gran Santuario di Narukami, nonché caporedattrice della casa editrice Yae. Donna dall'incredibile fascino, cela un'intelligenza, una saggezza e un'astuzia incredibili. Ella è infatti la discendente della stirpe degli Hakushin, amica e servitrice dell'Eternità.

In questo cosplay di Yae Miko da Genshin Impact troviamo al Gran Sacerdotessa mentre veglia sul Tempio Narukami leggiadra con il suo catalizzatore tra le mani. Nell'interpretazione della cosplayer Mary Melamori indossa il suo classico Miko's Instruction, una abbigliamento stilizzato e ispirato a quelli tradizionali di una sacerdotessa del santuario. Il capo di Yae Miko è adornato con un accessorio in oro abbinato a orecchini dello stesso materiale. In uno di questi si nasconde la Elecro Vision di Inazuma.